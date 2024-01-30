سر فشل أبوجبل في التصدي لركلات الترجيح.. وإجابة اللقطة التي أثارت جدلا

وقال أبوجبل لمقربين منه :"كانت بعض الزوايا مكتوبة بشكل صحيح، والأخرى كانت مدونة بشكل خاطئ".

وشدد الحارس الذي لعب بدلا من المصاب محمد الشناوي، على أن بعض لاعبي الكونغو الديموقراطية غيروا الزوايا التي يسدّدون عليها باستمرار، بينما سدد بعضهم في منتصف المرمى.

وتابع، إن أصعب شيء على حارس المرمى في ركلات الجزاء التسديد في منتصف المرمى؛ لأنه دائما ما يحدد زاوية معينة له.

وتم تداول صور لزجاجة المياة الخاصة بأبوجبل، لكن الجميع فوجئ أنه يتوجه ناحية زاوية مختلفة غير المدونة على الزجاجة.