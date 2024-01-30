سر فشل أبوجبل في التصدي لركلات الترجيح.. وإجابة اللقطة التي أثارت جدلا
أكد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، أنه كان يعلم زوايا تسديد لاعبي الكونغو الديموقراطية لركلات الترجيح حيث كانت مدونة مكتوبة على زجاجة المياة.
وفشل أبوجبل في التصدي لأي ركلة ترجيح وأهدر واحدة، لتتأهل الكونغو الديموقراطية إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب مصر.
وقال أبوجبل لمقربين منه :"كانت بعض الزوايا مكتوبة بشكل صحيح، والأخرى كانت مدونة بشكل خاطئ".
وشدد الحارس الذي لعب بدلا من المصاب محمد الشناوي، على أن بعض لاعبي الكونغو الديموقراطية غيروا الزوايا التي يسدّدون عليها باستمرار، بينما سدد بعضهم في منتصف المرمى.
وتابع، إن أصعب شيء على حارس المرمى في ركلات الجزاء التسديد في منتصف المرمى؛ لأنه دائما ما يحدد زاوية معينة له.
وتم تداول صور لزجاجة المياة الخاصة بأبوجبل، لكن الجميع فوجئ أنه يتوجه ناحية زاوية مختلفة غير المدونة على الزجاجة.
ويبدو أن الحارس بدأ في تغيير تكتيكه حينما لاحظ تغيير لاعبي الكونغو زوايا التسديد.
وعن إهدار ضربة الجزاء قال أبوجبل للمقربين منه، إنه قام بتسديد ركلة الجزاء بناء على طلب اللاعبين، رغم أنه لم يكن مقررا له أن يسدد.
وأشار الحارس الذي تعرض لانتقادات بالغة، إلى أن هذه المرة الأولى التي يهدر بها ضربة جزاء؛ إذ سجل جميع الضربات التي سددها من قبل.