تقييم نجوم مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاغن

نجحت كتيبة الإسباني بيب غوارديولا في فرض ألوانها على منافسها كوبنهاغن الدانماركي والخروج بفوز مقنع ومستحق بنتيجة 3ـ 1، ليتأهل السيتي للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا بتقدمه في مجموع المباراتين (6 ـ2) ويواصل طريقه نحو الحفاظ على اللقب.

وتألق الأرجنتيني يوليان ألفاريز في تشكيلة السيتي بحصوله على أفضل تقييم (8.2) أما من جانب كوبنهاغن الدانماركي فقد كان النرويجي محمد اليونوسي الأعلى تقييما

وفي ما يلي تقييم لاعبي الفريقين:

لاعبو مانشستير سيتي:

إيدرسون ـ 6.8

لويس ـ 7.7

أكانجي ـ 8.1

دياز ـ 7.3

غفارديول ـ 7.1

رودري ـ 7.6

كوفاتيتش ـ 7.8

جوليان ألفاريز 8.2

بوب ـ 6.9

نونيز ـ 7.1

هالاند ـ 7.1

غوميز ـ 6.5

ستونز ـ 6.6

هاميلتون ـ 6.2

لاعبو كوبنهاغن

غرابارا ـ 5.5

ديكس ـ 6.3

ماك كينا ـ 6.3

فافرو ـ 6.6

جيليرت ـ 6.1

أنكيرسن ـ 6.1

فروهولدت ـ 6.1

كليم ـ 6.2

أوسكارسن ـ 6.2

العاشوري ـ 6.1

اليونوسي 7.2

برادغي ـ 6.4

ماتسن ـ 6.6

هويلوند ـ 6.4

كورنليوس ـ 6.1

ميلينغ ـ 6.2