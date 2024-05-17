نجم في العيادة.. الهلال يتلقى صدمة قبل مواجهة النصر السعودي

أنهى الهلال السعودي الخميس تحضيراته لمواجهة النصر في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين، غدا الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض، والتي ستشهد غياب قائد الهلال ياسر الشهراني الذي غاب عن تدريبات فريقه بسبب إصابة في العضلة الأمامية.

وشارك الشهراني خلال الموسم الحالي في أغلب مباريات الهلال في الدوري، حيث خاض 27 مباراة، وسجل هدفا واحدا كما صنع هدفا آخر، ليساهم في تتويج فريقه بلقب دوري روشن للمرة 19 في تاريخه.

وبحسب تقارير إخبارية مقربة من الهلال، لن يكون بإمكان المدرب جورج جيسوس التعويل على الشهراني في قمة النصر غدا لعدم جاهزيته البدنية في وقت لم يعلن النادي عن الراحة المستوجبة فبل استئناف التدريبات والعودة للمباريات.