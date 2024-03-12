"لديه شيء فطري يبهر الناس".. من هو معلم غولر الذي سيساعده في رمضان؟

قالت صحيفة ماركا، إن أردا غولر لاعب ريال مدريد الشاب يملك "شيئا فطريا يبهر الناس" وهو ما اتضح مع تسجيله أول أهدافه مع النادي الإسباني.

وغادر أردا غولر ملعب سانتياغو برنابيو وسط تصفيق حاد من الجمهور الذي يتعاطف معه بشدة بعدما سجل أول أهدافه مع النادي.

ومنح غولر ريال مدريد هدفا رابعا أمام سيلتافيغو وهي اللحظة التي أظهرت الفرحة العارمة بها أنها لم تكن منتظرة من اللاعب فقط.