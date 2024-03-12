"لديه شيء فطري يبهر الناس".. من هو معلم غولر الذي سيساعده في رمضان؟
قالت صحيفة ماركا، إن أردا غولر لاعب ريال مدريد الشاب يملك "شيئا فطريا يبهر الناس" وهو ما اتضح مع تسجيله أول أهدافه مع النادي الإسباني.
وغادر أردا غولر ملعب سانتياغو برنابيو وسط تصفيق حاد من الجمهور الذي يتعاطف معه بشدة بعدما سجل أول أهدافه مع النادي.
ومنح غولر ريال مدريد هدفا رابعا أمام سيلتافيغو وهي اللحظة التي أظهرت الفرحة العارمة بها أنها لم تكن منتظرة من اللاعب فقط.
وامتدت الاحتفالات بهدف غولر إلى غرفة خلع ملابس ريال مدريد، إذ لم يكتف اللاعبون بمشاركته الفرحة في أرض الملعب بل رقصوا وغنوا معه أيضًا داخل الغرفة.
ووصفت ماركا المشهد بأن اللاعب التركي الشاب يملك شيئا فطريا يبهر الناس، فرغم أنه لم يشارك إلا قليلا، يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية، فالجماهير هتفت له من قبل حتى يسدد ضربة جزاء أمام جيرونا كما انزعجوا من عدم تمرير نيكو باز له أمام أراندينا في الكأس.
تحد كبير
وتقول ماركا أن غولر يملك تحديا كبيرا هذا الشهر في الحفاظ على لياقته البدنية والاستمرار في التعافي بعدما زاد وزنه بسبب الإصابات خلال أوقات سابقة.
وكشفت ماركا أنه خلال شهر رمضان الجاري سيكون أنطونيو روديغير مدافع الفريق بمثابة المعلم لغولر لإرشاده على كيفية المرور من تلك المرحلة دون أن يتأثر أداؤه بما أنه مسلم مثله.
وشوهد روديغير يحتفل مع غولر بعد هدفه أمام سيلتافيغو قائلا له :"ابتسم ابتسم".