الشارقة يفوز على الجزيرة بذهاب نصف كأس مصرف أبوظبي (فيديو)
بانتظار الحسم في مباراة الإياب
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة فوزًا مهمًا على مضيفه الجزيرة 1 / صفر، اليوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم.
مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم الاثنين المقبل
وسجل عثمان كامارا هدف المباراة الوحيد للشارقة في الدقيقة 18.
وشهدت المباراة إهدار علي مبخوت، هداف الجزيرة ونجمه، ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي الفائز بينهما مع الفائز من مواجهة العين والنصر.
انتهت مباراة الذهاب بين العين والنصر بفوز الفريق العيناوي 4 /1، أمس الأربعاء.