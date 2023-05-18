الشارقة يفوز على الجزيرة بذهاب نصف كأس مصرف أبوظبي (فيديو)

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي الفائز بينهما مع الفائز من مواجهة العين والنصر.

انتهت مباراة الذهاب بين العين والنصر بفوز الفريق العيناوي 4 /1، أمس الأربعاء.