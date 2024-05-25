هل اعتنق عم كريستيانو رونالدو الإسلام؟ (فيديو)

زعمت تقارير إخبارية أن عمّ كريستيانو رونالدو، أسطورة الكرة البرتغالية ونجم النصر السعودي، اعتنق الدين الإسلامي الحنيف في الجزائر، وذلك في أحد مساجد مدينة بومرداس.

ونشرت بعض المصادر الإعلامية مقطع فيديو لشيخ مسن داخل أحد المساجد في منطقة بودواو، مشيرة إلى أن ذلك الشخص هو عمّ نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو ويدعى مانويل سانطوس، وقد قرر دخول الدين الإسلامي.

وأضافت المصادر التي دعّمت روايتها بصور تظهر جواز سفر يرجح أنه لذلك الشيخ، أن عم كريستيانو رونالدو أعلن إسلامه في الجزائر بعد إستضافته من قبل عائلة جزائرية قي بودواو، وذلك خلال زيارته لأغراض تجارية.