لأول مرة في تاريخه.. منتخب فلسطين يتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا (فيديو)

تأهل منتخب فلسطين، لأول مرة في تاريخه، إلى دور الـ16 في كأس آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز 3/0 على منتخب هونغ كونغ، في الوقت الذي فاز فيه منتخب إيران 2/1 على الإمارات، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

تقدم عدي الدباغ لمنتخب فلسطين في الدقيقة 12 من ضربة رأس، وانتهى الشوط الأول على نتيجة 1/0.

وتأهل منتخب فلسطين إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث مع منتخب سوريا.