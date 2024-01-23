لأول مرة في تاريخه.. منتخب فلسطين يتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا (فيديو)
تأهل منتخب فلسطين، لأول مرة في تاريخه، إلى دور الـ16 في كأس آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز 3/0 على منتخب هونغ كونغ، في الوقت الذي فاز فيه منتخب إيران 2/1 على الإمارات، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.
تقدم عدي الدباغ لمنتخب فلسطين في الدقيقة 12 من ضربة رأس، وانتهى الشوط الأول على نتيجة 1/0.
وتأهل منتخب فلسطين إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث مع منتخب سوريا.
وأضاف زيد قنبر الهدف الثاني لفلسطين في الدقيقة 48 من ضربة رأسية أيضا.
وعاد علي الدباغ وسجل الهدف الثاني له والثالث لفلسطين في الدقيقة 60 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد منتخب فلسطين إلى 4 نقاط في المركز الثالث، متأخرا بـ5 نقاط عن منتخب إيران الذي حصد العلامة الكاملة.
ويتعادل منتخب فلسطين في النقاط مع منتخب الإمارات، ولا يملك منتخب هونغ كونغ أية نقطة.
وخسر منتخب فلسطين 1/4 أمام إيران في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل 1/1 مع الإمارات، ثم فاز 3/0 على هونغ كونغ.
وسبق أن شارك منتخب فلسطين في نسختي 2015 و2019 من كأس آسيا، وودع في المرتين من الدور الأول.
والفوز على هونغ كونغ هو الأول لمنتخب فلسطين في كأس آسيا، وجاء في المباراة التاسعة له في البطولة.
ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.