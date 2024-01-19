رسميًا.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الشرق الأوسط

وأبدى رونالدو سعادته الشديدة بالجائزة، خاصة وأنها جاءت بعد فترة قصيرة من تتويجه بجائزة مارادونا لأفضل هداف للعام 2023 في جوائز "دبي غلوب سوكر".

كما أعرب رونالدو عن سعادته الشديدة باتخاذه قرار اللعب في الدوري السعودي برفقة نادي النصر.

وقال على هامش الحفل: "قرار انتقالي إلى نادي النصر السعودي هو أفضل قرار اتخذته في حياتي".

وأضاف: "أنا سعيد جداً بالنصر وفي حياتي بالمملكة العربية السعودية".

كما أثنى رونالدو على بطولة دوري روشن قائلا: "الدوري السعودي ليس أسوأ من الدوري الفرنسي، الدوري السعودي للمحترفين أكثر تنافسية من الدوري الفرنسي".

وتابع: "أستطيع أن أقول ذلك بعد عام واحد أمضيته هناك، نحن أفضل من الدوري الفرنسي بالفعل الآن".