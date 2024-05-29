كريم دودان مديرا عاما جديدا لشبيبة القبائل الجزائري

اعلن فريق شبيبة القبائل الجزائري تعيين لاعبه السابق كريم دودان في خطة مناجير عام وذلك قبل أسابيع قليلة على نهاية الموسم الكروي 2023 ـ 2024.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" إن إدارة النادي برئاسة الهادي ولد علي، قررت اليوم الأربعاء، تعيين اللاعب السابق في الفريق مديرا عاما.

وكان الهادي ولد علي، وضع مخططا جديدا، في مهمته الأولى في رئاسة النادي، من اجل إعادة أبناء الفريق إلى تولي مهام مختلفة فنية وإدارية على غرار نجميه كريم دودان وعبد الحكيم مدان وعدد من اللاعبين السابقين.