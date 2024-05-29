كريم دودان مديرا عاما جديدا لشبيبة القبائل الجزائري
اعلن فريق شبيبة القبائل الجزائري تعيين لاعبه السابق كريم دودان في خطة مناجير عام وذلك قبل أسابيع قليلة على نهاية الموسم الكروي 2023 ـ 2024.
وقال النادي عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" إن إدارة النادي برئاسة الهادي ولد علي، قررت اليوم الأربعاء، تعيين اللاعب السابق في الفريق مديرا عاما.
وكان الهادي ولد علي، وضع مخططا جديدا، في مهمته الأولى في رئاسة النادي، من اجل إعادة أبناء الفريق إلى تولي مهام مختلفة فنية وإدارية على غرار نجميه كريم دودان وعبد الحكيم مدان وعدد من اللاعبين السابقين.
وقبل 3 جولات على نهاية سباق الدوري الجزائري للمحترفين، يحتل شبيبة القبايل المركز السابع برصيد 37 نقطة كما تلاشت كل حظوظه في خوض إحدى المسابقات القارية خلال موسم 2024 ـ 2025.
وشهد الفريق الملقب بـ "الكناري" أوج قوته في العقدين الأخيرين من القرن الماضي حيث أحرز لقب دوري أبطال إفريقيا (تحت مسمى كأس إفريقيا للأندية البطلة) عامي 1981 و1990 وكأس الكؤوس الإفريقية 1995 وكأس الكونفدرالية 2000 و2001 و2002.
أما محليا فقد أحرز النادي لقب الدوري في 14 مناسبة (رقم قياسي) آخرها كان في 2008 وكأس الجزائر في 5 مناسبات آخرها 2011.