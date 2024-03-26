المنتخب السعودي يتعادل مع طاجيكستان في تصفيات كأس العالم

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 26 بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن عمود إنارة الملعب، قبل أن يستأنف الحكم اللعب في الدقيقة 32.

افتتح فراس البريكان التسجيل بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني، بعدما تلقى تمريرة عرضية من محمد البريك، ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

لكن روستام سويروف أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 بتسديدة من مدى قريب.