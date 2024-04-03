خمس ضحايا في أول "ميركاتو" لمالك مانشستر يونايتد الجديد

قالت تقارير صحفية بريطانية أن عدداً من الأسماء الكبيرة في مانشستر يونايتد قد يتم بيعهم هذا الصيف.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الحالي، بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا في المركز الرابع.

وتعرض الفريق لانتقادات واسعة النطاق هذا الموسم، حيث شكك المشجعون في صفقات النادي قبل استحواذ السير جيم راتكليف على حصة الأقلية، في وقت سابق من هذا الموسم.

ومع بدء راتكليف في استلام شؤون الفريق، من المتوقع أن يتم التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد.

وفقًا لصحيفة The Standard، هناك خمسة لاعبين على وجه الخصوص يمكن أن يكونوا ضحايا أول ميركاتو للسير راتكليف.

ويبدو أن مستقبل ماسون غرينوود وغادون سانشو قد تم تحديده بالفعل، حيث تم إخراج كلا اللاعبين على سبيل الإعارة هذا الموسم.

ويمكن بيع كليهما في الصيف، حيث يتطلع الشياطين الحمر إلى التخلص بشكل دائم منهما.

ويعد مايكل أوليس لاعب كريستال بالاس أحد أهم أهداف مانشستر يونايتد في الميركاتو القادم، ومن الممكن عرض أنتوني جناح الفريق ضمن صفقة تبادلية لضمه.

ويشعر البرازيلي بالإحباط منذ قدومه من أياكس مقابل 85.5 مليون جنيه إسترليني قبل عامين، حيث سجل هدفين فقط في 31 مباراة هذا الموسم.

ووجد أنتوني نفسه جالسًا على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة، مع تفضيل إيريك تين هاغ لأليخاندرو غارناتشو وماركوس راشفورد عليه.

وقد يرحل أيضا رافائيل فاران، الذي تحدث عن معاناته من ارتجاج في المخ هذا الموسم، بينما يمكن أيضًا التخلي عن نجم ريال مدريد السابق كاسيميرو أملا في التعاقد مع لاعب كبير في خط الوسط.

ومن المرجح أن يتم استثمار أي أموال يتم الحصول عليها من بيع اللاعبين الخمسة مباشرة في الفريق، حيث يقال إن يونايتد يتطلع إلى التعاقد مع مهاجم، ولاعب خط وسط، وظهير أيسر، وقلب دفاع.

وحسب تقرير ستاندرد، فإن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع مدافع نيس ملفين بارد حيث يتواصل النادي مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

ويلعب المدافع بالفعل تحت ملكية راتكليف الذي يملك نسبة في النادي الفرنسي.

ويخضع جاراد برانثويت وجان كلير توديبو لمراقبة مانشستر يونايتد أيضا باعتبارهما خيارين مهمين في الميركاتو القادم.