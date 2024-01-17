ديوكوفيتش يدعو مشجعا صاخبا لمقابلته وجها لوجه (فيديو)

وسرعان ما تلاشت فرص بوبيرين خلال المجموعة الرابعة التي تبادل فيها ديوكوفيتش الانتقادات مع أحد المشجعين الصاخبين، وقال نيك كيريوس، خلال تحليل المباراة لشبكة "يوروسبورت"، إنه ما كان ينبغي على هذا المشجع أن "ينكز الدب".

وفي توضيحه لما حدث، قال ديوكوفيتش: "الكثير من الأشياء قيلت لي خلال وجودي على أرض الملعب، خاصة من تلك الزاوية، ومن نفس الجانب من الزاوية الأخرى، وكنت متسامحا إزاء ذلك في أغلب فترات المباراة".

وأضاف: "وفي لحظة ما، فاض بي الكيل، وقلت له إن كان يريد، يمكنه النزول وقول هذا في وجهي، وللأسف، لم تكن لديه الشجاعة لذلك".

وتابع: "هذا ما طلبته منه، إذا كنت تمتلك الشجاعة، وإذا كنت رجلا قويا، فلتأت وتقل هذا في وجهي، ولنتناقش".

وبعيدا عن المضايقات، واجه ديوكوفيتش معاناة في الأداء، حيث كان متذبذبا في الضربات الأمامية، على غير المعتاد، وفي بعض الأحيان بدا منزعجا من مشكلة في المعصم، الأمر الذي كان قد أثار حالة من القلق قبل خوض البطولة.