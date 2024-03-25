ساوثغيت يدعم إيفان توني قبل مشاركته الدولية الأولى مع إنجلترا

رشح غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، المهاجم إيفان توني للتألق في مشاركته الدولية الأولى أساسيًا مع المنتخب في مباراة ودية أمام بلجيكا، غدًا الثلاثاء، قائلا إن قدرات توني أفضل مما يقال عنها.

وشارك توني، البالغ 28 عاما، مرة واحدة مع منتخب إنجلترا كبديل ويأمل في ترك بصمته قبل بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، بينما يغيب هداف المنتخب هاري كين بسبب الإصابة.

وأحرز توني أربعة أهداف في 10 مباريات خاضها في صفوف فريقه برنتفورد منذ عودته للملاعب في يناير الماضي عقب إيقاف استمر لثمانية أشهر بسب مخالفته لوائح المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي للعبة الشعبية.