ساوثغيت يدعم إيفان توني قبل مشاركته الدولية الأولى مع إنجلترا
رشح غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، المهاجم إيفان توني للتألق في مشاركته الدولية الأولى أساسيًا مع المنتخب في مباراة ودية أمام بلجيكا، غدًا الثلاثاء، قائلا إن قدرات توني أفضل مما يقال عنها.
وشارك توني، البالغ 28 عاما، مرة واحدة مع منتخب إنجلترا كبديل ويأمل في ترك بصمته قبل بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، بينما يغيب هداف المنتخب هاري كين بسبب الإصابة.
وأحرز توني أربعة أهداف في 10 مباريات خاضها في صفوف فريقه برنتفورد منذ عودته للملاعب في يناير الماضي عقب إيقاف استمر لثمانية أشهر بسب مخالفته لوائح المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي للعبة الشعبية.
وجلس توني على مقاعد البدلاء خلال المباراة الودية السابقة لبلاده والتي انتهت بهزيمة إنجلترا 1-صفر أمام البرازيل السبت الماضي، بينما شارك أولي واتكينز لاعب أستون في المباراة كاملة.
وقال ساوثغيت للصحفيين: "أعتقد في بعض الأحيان أنه من الممكن أن يقلل البعض من نوعية أداء توني، لم نتعرف بعد بصورة كاملة على نقاط القوة لأن هذه المعرفة لا تتحقق إلا بعد العمل بصورة منتظمة مع اللاعب".
وأضاف: "لكن على مستوى منتخب إنجلترا يتضح الموقف.. هو لاعب يتميز بالثقة بالنفس وقد قدم أداء جيدا مع ناديه.
"سيكون على أرض الملعب يوم الثلاثاء بكل تأكيد. الثقة أساسية، بالنسبة لكبار المهاجمين".
وأشار ساوثغيت إلى أن قدرات توني لا تقتصر على هز الشباك بل تمتد إلى جوانب أخرى وأشاد أيضا بسجله في ركلات الجزاء.