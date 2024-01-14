فينيسيوس جونيور يكرم رونالدو على طريقته في الدقيقة السابعة (فيديو)

ويلعب ريال مدريد وبرشلونة اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم على ملعب الأول بارك بالسعودية.

في البداية كانت جماهير ريال مدريد قد اتفقت على الغناء وذكر كلمة (suiii) الخاصة باحتفال رونالدو، وذلك في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، في إشارة إلى الرقم المميز الذي كان يرتديه الدون مع الريال.

وبالمصادفة أحرز فينيسيوس جونيور –الذي يرتدي هو الآخر القميص رقم 7 هدف ريال مدريد الأول في مرمى برشلونة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وفور إحراز الهدف احتفل فينيسيوس مع جماهير ريال مدريد على طريقة رونالدو وفي نفس الدقيقة وقام بتقليد احتفال (suiii).