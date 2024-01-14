فينيسيوس جونيور يكرم رونالدو على طريقته في الدقيقة السابعة (فيديو)
كرّم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد، زميله السابق كريستيانو رونالدو، بطريقته الخاصة وذلك على هامش مباراة "الكلاسيكو" بنهائي كأس السوبر الإسباني.
ويلعب ريال مدريد وبرشلونة اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم على ملعب الأول بارك بالسعودية.
في البداية كانت جماهير ريال مدريد قد اتفقت على الغناء وذكر كلمة (suiii) الخاصة باحتفال رونالدو، وذلك في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، في إشارة إلى الرقم المميز الذي كان يرتديه الدون مع الريال.
وبالمصادفة أحرز فينيسيوس جونيور –الذي يرتدي هو الآخر القميص رقم 7 هدف ريال مدريد الأول في مرمى برشلونة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.
وفور إحراز الهدف احتفل فينيسيوس مع جماهير ريال مدريد على طريقة رونالدو وفي نفس الدقيقة وقام بتقليد احتفال (suiii).
وحجز الريال موقعه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5-3 عقب وقت إضافي، في الدور قبل النهائي، فيما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2-0 في الدور قبل النهائي.
والتقى الفريقان في 255 مباراة رسمية حتى الآن، وكانت الكلمة العليا للريال الذي حقق الفوز في 104 مباريات، فيما حقق برشلونة 100 انتصار، وتعادلا في 51 مباراة.
وسجل فينيسيوس جونيور هاتريك حتى الآن.