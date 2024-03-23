نجم ريال مدريد يغرد باللغة العربية.. شاهد ما كتبه
علّق إبراهيم دياز على المشاركة الأولى له مع منتخب المغرب؛ فقد شارك دياز، نجم ريال مدريد، في التشكيلة الأساسية في فوز المغرب 1/0 وديا على أنغولا، أمس الجمعة.
وكتب إبراهيم دياز باللغة العربية على حسابه في منصة "X": "سعيد بمباراتي الأولى رفقة المنتخب الوطني! أحاسيس رائعة في أول حضور لي هنا! شكرا على دعمكم، شكرا أغادير".
وفضّل إبراهيم دياز، البالغ من العمر 24 عاما، اللعب للمغرب على حساب إسبانيا.
وإبراهيم دياز المولود في مالاغا، أمه إسبانية، وجدته لأبيه مغربية، ووُلد والده في مليلية.
وبعد الفوز على أنغولا، قال وليد الركراكي، مدرب المغرب، عن الاعتماد على الثنائي إبراهيم دياز وإلياس بن الصغير: "اللاعبان معا قدما أداء في المستوى، والأهم هو الانسجام مع المجموعة ككل، كما قلت الفترة المقبلة سنعمل لرفع درجة الانسجام، وإيجاد خيوط التواصل لما فيه مصلحة المنتخب".
ويلعب منتخب المغرب وديا مع موريتانيا يوم الثلاثاء، ويلعب مع زامبيا والكونغو في يونيو المقبل، في المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وحقق منتخب المغرب الفوز على تنزانيا في الجولة الأولى، وتضم المجموعة أيضا زامبيا والنيجر والكونغو.