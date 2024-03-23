نجم ريال مدريد يغرد باللغة العربية.. شاهد ما كتبه

علّق إبراهيم دياز على المشاركة الأولى له مع منتخب المغرب؛ فقد شارك دياز، نجم ريال مدريد، في التشكيلة الأساسية في فوز المغرب 1/0 وديا على أنغولا، أمس الجمعة.

وكتب إبراهيم دياز باللغة العربية على حسابه في منصة "X": "سعيد بمباراتي الأولى رفقة المنتخب الوطني! أحاسيس رائعة في أول حضور لي هنا! شكرا على دعمكم، شكرا أغادير".

وفضّل إبراهيم دياز، البالغ من العمر 24 عاما، اللعب للمغرب على حساب إسبانيا.