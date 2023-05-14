إشارة غوارديولا.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لحسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا؟
كشفت شبكة "ESPN" حديث المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لجماهير الفريق بعد الفوز 3/0 على إيفرتون.
وسجل إلكاي غوندوغان هدفين وإيرلينغ هالاند هدفا ليفوز مانشستر سيتي 3/0 على مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، في الجولة الـ36 من البريميرليغ على ملعب جوديسون بارك.
وظهر غوارديولا وهو يشير بإصبعين لجماهير مانشستر سيتي التي تواجدت لدعم اللاعبين أمام إيفرتون.
وكشفت "ESPN" أن غوارديولا أشار لجماهير مانشستر سيتي إلى أنه بحاجة لفوزين آخرين؛ للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع تبقي 3 مباريات لكل من مانشستر سيتي وآرسنال فإن الفوز في مباراتين يعني حفاظ مانشستر سيتي على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.
ويتقدم مانشستر سيتي بـ4 نقاط على آرسنال الثاني، وحصد السيتي 85 نقطة مقابل 81 لآرسنال.
وحال فوز مانشستر سيتي في مباراتين من المباريات الثلاث المتبقية فإنه سيرفع رصيده إلى 91 نقطة؛ ما يعني التتويج باللقب لأنه حتى لو فاز آرسنال في مبارياته الثلاث سيرفع رصيده إلى 90 نقطة.
وسيلعب مانشستر سيتي في المباريات الثلاث الأخيرة مع تشيلسي ثم برايتون وأخيرا برينتفورد، أما آرسنال فيلعب مع برايتون ثم مع نوتينغهام فورست وأخيرا مع وولفرهامبتون.
ونال مانشستر سيتي مع غوارديولا 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن الواضح أن التتويج باللقب الخامس، والثالث على التوالي بين يديه.
لكن مانشستر سيتي سيركز حاليا على دوري أبطال أوروبا، حيث سيستضيف ريال مدريد على ملعب الاتحاد، يوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد تعادلا 1/1 في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.