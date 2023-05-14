إشارة غوارديولا.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لحسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا؟

وسيلعب مانشستر سيتي في المباريات الثلاث الأخيرة مع تشيلسي ثم برايتون وأخيرا برينتفورد، أما آرسنال فيلعب مع برايتون ثم مع نوتينغهام فورست وأخيرا مع وولفرهامبتون.

ونال مانشستر سيتي مع غوارديولا 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن الواضح أن التتويج باللقب الخامس، والثالث على التوالي بين يديه.

لكن مانشستر سيتي سيركز حاليا على دوري أبطال أوروبا، حيث سيستضيف ريال مدريد على ملعب الاتحاد، يوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد تعادلا 1/1 في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.