مانشستر سيتي يفتح باب المفاوضات مع والد أحد نجوم برشلونة

جدد مانشستر سيتي الإنجليزي رغبته في تعزيز صفوفه بنجم برشلونة الإسباني الواعد لامين يامال على الرغم من مكانته الكبيرة في الفريق الكاتالوني الذي يرتبط مع بعقد ينتهي في موفى يونيو 2026، وذلك وفق ما اكده تقرير إخباري.

وقال موقع "سبوروتكيدا" البريطاني إن مسؤولين من مانشستر سيتي، حامل لقب الثلاثية في 2023، والمراهن على الدوري الإنجليزي الممتاز في العام الحالي قد بدأوا في التفاوض مع والد لامين يامال لاستمالة اللاعب الإسباني الواعد وضمه إما في الموسم القادم أو عند نهاية عقده بعد عامين.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي يرغب بشدة في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 16 عاما بعد أن أثنى مواطنه المدرب بيب غوارديولا على خصاله بشكل كبيرواعتبره واحدا من العلامات المضيئة في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز للموسم الجاري رغم الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي أمام باريس سان جيرمان.

ويعول مسؤولو السيتي على والد لامين يامال لإقناع إبنه بالانضمام لبطل إنجلترا في آخر 3 سنوات، لكن المصادر التي اوردت الخبر لم تتحدث عن العرض المالي الذي يريد مالكو مانشستر سيتي تقديمه لإغراء يامال.

يشار إلى أن اللاعب الواعد شارك هذا الموسم في 30 مباراة في الدوري الإسباني وسجل 4 أهداف مقابل 10 تمريرات حاسمة كما شارك في 10 مباريات من دوري أبطال اوروبا وقدم تمريرتين حاسمتين.