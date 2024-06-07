سانتوس البرازيلي يحسم موقفه من صفقة نيمار
حسم نادي سانتوس البرازيلي موقفه من صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي.
وأشارت تقارير صحفية إلى احتمالية عودة نيمار للدوري البرازيلي مجددًا في الموسم المقبل بارتداء قميص سانتوس.
وراجت هذه الأنباء بعد تصريحات منسوبة لمارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس قبل عدة أشهر يؤكد رغبته في ضم نيمار.
ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته، في شهر أكتوبر الماضي، بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أوروغواي، في شهر أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وقال مارسيو كالفيس ، مستشار نادي سانتوس البرازيلي ، إنه لا توجد أي مفاوضات، حاليًا، للفوز بخدمات نيمار.
وأضاف مستشار سانتوس عبر صحيفة (الرياضية) السعودية:" بالفعل حاولنا ضم نيمار، ولكن الأمر توقف منذ فترة طويلة، ولا توجد أي مفاوضات حاليًا".
وتابع:" رئيس النادي تواصل مع نيمار، خاصة أن بينهما علاقة صداقة قوية، ولكن لم يتطور الأمر لتفاوض رسمي".
وانضم نيمار إلى الهلال، مطلع الموسم الحالي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وشارك نيمار خلال 5 مباريات فقط مع الهلال، وسجل هدفًا، وصنع 3 أهداف لزملائه.