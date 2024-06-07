سانتوس البرازيلي يحسم موقفه من صفقة نيمار

وقال مارسيو كالفيس ، مستشار نادي سانتوس البرازيلي ، إنه لا توجد أي مفاوضات، حاليًا، للفوز بخدمات نيمار.

وأضاف مستشار سانتوس عبر صحيفة (الرياضية) السعودية:" بالفعل حاولنا ضم نيمار، ولكن الأمر توقف منذ فترة طويلة، ولا توجد أي مفاوضات حاليًا".

وتابع:" رئيس النادي تواصل مع نيمار، خاصة أن بينهما علاقة صداقة قوية، ولكن لم يتطور الأمر لتفاوض رسمي".