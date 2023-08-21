بيدري يدعم جزيرة تينيريفي بعد فوز برشلونة على قادش (شاهد)

واستعر حريق غابات في جزيرة تينيريفي الإسبانية، ما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم بعد أن فشلت جهود السيطرة عليه الليلة الماضية بسبب الطقس الحار والجاف والرياح القوية.

وأعلنت السلطات الإقليمية، إجلاء 12279 شخصا لتخفض تقديراتها السابقة بإجلاء 26 ألفاً. واندلع الحريق الأربعاء الماضي، في حديقة وطنية جبلية في محيط جبل تيده البركاني، أعلى قمة في إسبانيا.

وتضرر أكثر من 20 ألف فدان حتى الآن بسبب الحريق في منطقة محيطها 70 كيلومتراً، لكن المناطق السياحية الشهيرة في تينيريفي لم تتأثر ويعمل المطاران هناك بشكل طبيعي.