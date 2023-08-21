بيدري يدعم جزيرة تينيريفي بعد فوز برشلونة على قادش (شاهد)
أهدى الإسباني بيدري هدف برشلونة الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم، لصالح ضحايا جزيرته تينيريفي التي تعرضت لحريق ضخم التهم جزء كبير من أراضيها.
واستعر حريق غابات في جزيرة تينيريفي الإسبانية، ما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم بعد أن فشلت جهود السيطرة عليه الليلة الماضية بسبب الطقس الحار والجاف والرياح القوية.
وأعلنت السلطات الإقليمية، إجلاء 12279 شخصا لتخفض تقديراتها السابقة بإجلاء 26 ألفاً. واندلع الحريق الأربعاء الماضي، في حديقة وطنية جبلية في محيط جبل تيده البركاني، أعلى قمة في إسبانيا.
وتضرر أكثر من 20 ألف فدان حتى الآن بسبب الحريق في منطقة محيطها 70 كيلومتراً، لكن المناطق السياحية الشهيرة في تينيريفي لم تتأثر ويعمل المطاران هناك بشكل طبيعي.
وسجل بيدري وفيران توريس هدفين قرب النهاية ليفوز برشلونة 2-صفر على ضيفه قادش في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
ومنح بيدري التقدم لصاحب الأرض بعد تمريرة رائعة خلف الدفاع من الوافد الجديد إيلكاي غندوغان قبل سبع دقائق من النهاية.
وبعد المباراة رفع بيدري قميص مكتوب عليه "أنقذوا تينيريفي".
وبسؤاله بعد المباراة هل أهديت الهدف لجزيرة تينيريفي؟ أجاب بيدري: "نعم أعتقد نحن نمر بوقت صعب جدًا لجميع الكناريين".
وأضاف: "أريد أن أرسل الكثير من القوة للأشخاص الذين يعملون بجد ولأولئك الذين لا يستطيعون التواحد في منازلهم".
واختتم: "آمل أن تتحسن الأمور قريبًا وسنعود أقوى من أي وقت مضى".
وحقق برشلونة حامل اللقب فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تعادله مع مضيفه خيتافي في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.
وارتفع رصيد برشلونة إلى أربع نقاط حيث تعادل في الجولة الأولي مع خيتافي، فيما ظل رصيد قادش عند ثلاث نقاط بفوزه على آلافيس في الجولة السابقة.
وسيحل برشلونة ضيفا على فياريال يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة، فيما يلعب قادش مع ضيفه ألميريا قبل ذلك بيوم واحد.