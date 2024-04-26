ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يهزم أودينيزي في المباراة المستأنفة (فيديو)

تغلب روما 2/1 على مضيفه أودينيزي، الخميس، في المباراة المستأنفة بينها في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

وبدأت المباراة يوم 14 أبريل الحالي، لكن الحكم أوقفها بعد إصابة إيفان نديكا لاعب روما في الدقيقة 72.

وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى نتيجة التعادل 1/1، ووقتها تقدم بادر روبيرتو بيرييرا لأودينيزي في الدقيقة 23.