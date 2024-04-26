ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يهزم أودينيزي في المباراة المستأنفة (فيديو)
بريان كريستانتي سجل هدفا لروما في الدقيقة 90+5.
تغلب روما 2/1 على مضيفه أودينيزي، الخميس، في المباراة المستأنفة بينها في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.
وبدأت المباراة يوم 14 أبريل الحالي، لكن الحكم أوقفها بعد إصابة إيفان نديكا لاعب روما في الدقيقة 72.
وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى نتيجة التعادل 1/1، ووقتها تقدم بادر روبيرتو بيرييرا لأودينيزي في الدقيقة 23.
وتعادل روميلو لوكاكو لروما في الدقيقة 64.
ومع استئناف المباراة، الخميس، سجل بريان كريستانتي هدفا لروما في الدقيقة 90+5 ليضمن الفريق نقاط المباراة الثلاث.
ورفع الفوز رصيد روما إلى 58 نقطة في المركز الخامس، في حين جمدت الخسارة رصيد أودينيزي عند 28 نقطة في المركز الـ17.
وتأهل روما لنصف نهائي الدوري الأوروبي وسيلاقي باير ليفركوزن.