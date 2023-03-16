بكاء جورجينا رودريغيز عندما تذكرت طفلها المتوفى (فيديو)

وتعترف الأرجنتينية المولد، في الوقت الذي تظهر صورة رائعة على الشاشة وهي مستلقية في سريرها في المستشفى وبيلا إزميرالدا على صدرها: "الحياة صعبة، وتستمر الحياة، لدي سبب لأستمر وأن أكون قوية".

وأشادت جورجينا رودريغيز بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمساعدتها على تجاوز أحلك فترة في حياتهما معًا وقالت: "شجعني كريستيانو بشدة على الاستمرار في كل التزاماتي، وقال: استمري في حياتك، سوف يفيدك ذلك".

وأضافت قائلة: "الآن أولويتي هي عائلتي وأولادي. أنا سعيدة حقًا وممتنة جدًا".

ويعرض المقطع الدعائي أيضًا لحظات من عيد ميلاد جورجينا الثامن والعشرين الذي سيظهر في العرض، عندما أنفق كريستيانو آلاف الجنيهات الإسترلينية على عرض ضوئي وليزر على برج خليفة الشهير في دبي.

تقول جورجينا: "في الوقت الحاضر من الصعب أن تفاجئني" حيث يتم عرض الضوء والليزر قبل أن تعترف: "كريستيانو مدروس جدًا معي، إنه جيد حقًا. إنه حب حياتي".

كما تحدثت عن علاقتها بأبناء النجم البرتغالي الآخرين واعترفت أنها تعامل الأطفال الثلاثة من أم مختلفة كما لو كانوا أبناءها وقالت: "أشعر أنني أم خارقة، امرأة خارقة، أنا أخت، أنا صديقة، أنا امرأة، أنا جورجينا".