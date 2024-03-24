ما سر الوفاة المفاجئة لـ"أقوى رجل في مصر"؟

في المقابل نفى أفراد من أسرة الراحل هذه الرواية، وأكد أقارب له أنه كان يعاني منذ عدة أسابيع من مشكلة في القولون والمعدة ويواظب على تناول العلاج وأن الوفاة تعود إلى هذا السبب.

وتمتلىء صفحة اللاعب على " فيسبوك" بالصور التي تظهر المستوى العالمي الذي وصل له من حيث اللياقة والتكوين العضلي مع عبارات تدعو إلى الثقة بالنفس والترفع عن الصغائر وعدم الاهتمام بما يتم تناوله عبر مواقع التواصل.