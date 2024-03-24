ما سر الوفاة المفاجئة لـ"أقوى رجل في مصر"؟
شيع أهالي مدينة طنطا، السبت، جثمان لاعب كمال الأجسام المصري أيمن مجدي الملقب بـ "أقوى رجل في مصر" والذي توفي بشكل مفاجىء.
وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات محلية على " فيسبوك" فإن سبب الوفاة يعود إلى تناول مجدي جرعة زائدة من المنشطات والمكملات الغذائية نتج عنها إصابته بأزمة قلبية أسقطته أرضا ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى. وتطابقت بعض روايات الأهالي وشهود العيان مع رواية النشطاء.
في المقابل نفى أفراد من أسرة الراحل هذه الرواية، وأكد أقارب له أنه كان يعاني منذ عدة أسابيع من مشكلة في القولون والمعدة ويواظب على تناول العلاج وأن الوفاة تعود إلى هذا السبب.
وتمتلىء صفحة اللاعب على " فيسبوك" بالصور التي تظهر المستوى العالمي الذي وصل له من حيث اللياقة والتكوين العضلي مع عبارات تدعو إلى الثقة بالنفس والترفع عن الصغائر وعدم الاهتمام بما يتم تناوله عبر مواقع التواصل.