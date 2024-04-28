مانشستر سيتي يضغط على آرسنال بالفوز على نوتنغهام

وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا الضغط على آرسنال المتصدر إذ يتأخر عنه بنقطة واحدة فقط بعدما صمد آرسنال ليفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في وقت سابق اليوم.

ولعب سيتي مباراة أقل من أرسنال.

وضع يوسكو جفارديول سيتي في المقدمة في الدقيقة 32 بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية نفذها كيفن دي بروين.

وأهدر نوتنغهام فرصتين خطيرتين في الشوط الأول.

وترك البديل هالاند بصمة فورية فور نزوله في أول مباراة يلعبها بعد غياب لمواجهتين بسبب إصابة عضلية.

وحصل النرويجي على تمريرة من دي بروين في الدقيقة 71 وأطلقها في الزاوية البعيدة محرزا هدفه 21 في الدوري هذا الموسم.

وكان هالاند يتقاسم قبلها صدارة قائمة الهدافين مع كول بالمر لاعب تشيلسي.وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى النقطة رقم 79 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل مطاردة آرسنال على اللقب.

بينما تجمد رصيد نوتنغهام عند النقطة 26 في المركز السابع عشر.