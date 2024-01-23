أمم أفريقيا.. سيناريوهات درامية تؤهل 5 منتخبات لدور الـ16 مبكرًا
تأهلت 5 منتخبات إلى دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا قبل أن تلعب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وضمنت منتخبات المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي لدور ال16 بعد أن حصد كل منها 4 نقاط من أول جولتين.
وجاء تأهل هذه المنتخبات إلى دور الـ16 بناء على نتائج مباريات موزمبيق مع غانا، والرأس الأخضر مع مصر في الجولة الثالثة.
ويملك منتخب مصر ثاني المجموعة الثانية 3 نقاط بتعادله 3 مرات، ويملك منتخب الرأس الأخضر المتصدر 7 نقاط.
ولحساب المجموعة الأولى تأهل منتخبا غينيا الإستوائية ونيجيريا وحصد كل منهما 7 نقاط مع أفضلية لغينيا الإستوائية في الصدارة.
وفي كأس أفريقيا يتأهل إلى دور الـ16 صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، ويتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث، في حين يغادر منتخبان فقط من أصحاب المركز الثالث.
وبناء على نتائج مباريات المجموعتين الأولى والثانية يمهد حصد 4 نقاط الطريق أمام المنتخبات للتأهل لدور الـ16 من أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، لكن بشرط عدم الحلول في ذيل الترتيب.
وهذا الأمر ينطبق على منتخبات المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي تأهلت لدور الـ16.
وكان منتخب مصر متقدمًا 2/1 مع الرأس الأخضر عندما سجل مصطفى محمد هدفًا في الدقيقة الـ90+3 لكن براين تيكسييرا سجل هدف التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة الـ90+9.
وكان منتخب غانا متقدمًا 2/0 على موزامبيق من ضربتي جزاء سجلهما أندريه أيو، لكن منتخب موزمبيق سجل هدفين في الدقيقتين 90+1 و90+4 لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.
وتستكمل مباريات الجولة الثالثة اليوم الثلاثاء، إذ يلعب منتخب السنغال مع غينيا، وغامبيا مع الكاميرون، وموريتانيا مع الجزائر، وأنغولا مع بوركينا فاسو.
وغدا الأربعاء يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع تونس، ونامبيا مع مالي، وتنزانيا مع جمهورية الكونغو، وزامبيا مع المغرب.