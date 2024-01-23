أمم أفريقيا.. سيناريوهات درامية تؤهل 5 منتخبات لدور الـ16 مبكرًا

وكان منتخب مصر متقدمًا 2/1 مع الرأس الأخضر عندما سجل مصطفى محمد هدفًا في الدقيقة الـ90+3 لكن براين تيكسييرا سجل هدف التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة الـ90+9.

وكان منتخب غانا متقدمًا 2/0 على موزامبيق من ضربتي جزاء سجلهما أندريه أيو، لكن منتخب موزمبيق سجل هدفين في الدقيقتين 90+1 و90+4 لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة اليوم الثلاثاء، إذ يلعب منتخب السنغال مع غينيا، وغامبيا مع الكاميرون، وموريتانيا مع الجزائر، وأنغولا مع بوركينا فاسو.

وغدا الأربعاء يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع تونس، ونامبيا مع مالي، وتنزانيا مع جمهورية الكونغو، وزامبيا مع المغرب.