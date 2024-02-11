موقف محرج لإبراهيم سعيد بسبب محمد صلاح (فيديو)
رد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق والأهلي، على جدل تصريح منسوب له أخيرًا، إذ قال إن "محمد صلاح، نجم ليفربول، حاططني في دماغه".
وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي لمحمد صلاح مهما كان اسمه، لكن أنا إبراهيم سعيد وكابتنه وكان يشاهدني وأنا بلعب كرة".
وأضاف: "أنا أتعرض لهجوم كبير ومبالغ فيه بسبب انتقادي له، بعد ما قلت إن أداءه مختلف مع المنتخب عن ليفربول، وبعد تشخيص الإصابة أيضا، وهو لا يلعب حاليًا حتى لا تنكشف حيلة إصابته وهذه حيلة من ليفربول ولن يخسروا اسم اللاعب".
وتابع: "تم تشخيص إصابة صلاح من البداية بأنها شد في العضلية الخلفية وسيتم العمل سريعا على علاجه ثم العودة للمنتخب، وما يحدث هو أمر سياسي من ليفربول للحفاظ على صورة صلاح كلاعب، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له أخيرًا".
وتعرض "سعيد" لموقف محرج على الهواء بعدما رفض مقدم البرنامج الإعلامي مدحت شلبي، وطارق السيد، نجم الزمالك السابق، تصريحاته، مؤكدين أن صلاح لا يمكنه التهرب من منتخب مصر.
واقترب صلاح من العودة مجددا للمشاركة في المباريات بعد غياب دام 23 يوما، منذ إصابته في مواجهة منتخب مصر وغانا بكأس أمم أفريقيا 2023، وودع الفراعنة البطولة من دور الـ16 على يد الكونغو بركلات الترجيح.
وحرمت الإصابة صلاح من المشاركة مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر والكونغو، بعدما تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية بنهاية الشوط الأول من مواجهة مصر وغانا.
وظهر صلاح، أخيرًا، في تدريبات تأهيلية داخل نادي ليفربول من دون أن ينخرط مع زملائه في التدريبات الجماعية بالكرة، إذ أكد يورغن كلوب، مدرب الفريق، أن النجم المصري يقترب من العودة للمشاركة مع الفريق في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.