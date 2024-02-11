موقف محرج لإبراهيم سعيد بسبب محمد صلاح (فيديو)

رد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق والأهلي، على جدل تصريح منسوب له أخيرًا، إذ قال إن "محمد صلاح، نجم ليفربول، حاططني في دماغه".

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي لمحمد صلاح مهما كان اسمه، لكن أنا إبراهيم سعيد وكابتنه وكان يشاهدني وأنا بلعب كرة".

وأضاف: "أنا أتعرض لهجوم كبير ومبالغ فيه بسبب انتقادي له، بعد ما قلت إن أداءه مختلف مع المنتخب عن ليفربول، وبعد تشخيص الإصابة أيضا، وهو لا يلعب حاليًا حتى لا تنكشف حيلة إصابته وهذه حيلة من ليفربول ولن يخسروا اسم اللاعب".

وتابع: "تم تشخيص إصابة صلاح من البداية بأنها شد في العضلية الخلفية وسيتم العمل سريعا على علاجه ثم العودة للمنتخب، وما يحدث هو أمر سياسي من ليفربول للحفاظ على صورة صلاح كلاعب، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له أخيرًا".

وتعرض "سعيد" لموقف محرج على الهواء بعدما رفض مقدم البرنامج الإعلامي مدحت شلبي، وطارق السيد، نجم الزمالك السابق، تصريحاته، مؤكدين أن صلاح لا يمكنه التهرب من منتخب مصر.