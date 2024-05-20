من هو آرني سلوت مدرب ليفربول الجديد؟

من هو آرني سلوت؟

تولى سلوت تدريب نادي فينوورد الهولندي منذ 2021، وفاز بلقب الدوري الهولندي موسم 2022-2023 إلى جانب كأس هولندا هذا الموسم.

ووصل فينوورد أيضا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في موسم سلوت الأول مع النادي.

وكان سلوت مدد عقده مع فينوورد في نهاية الموسم الماضي حتى 2026، وذكرت تقارير إعلامية أن ليفربول بحاجة إلى دفع مبلغ لم يكشف عنه للنادي الهولندي مقابل الحصول على خدمات المدرب الهولندي.

وربطت تكهنات سلوت باحتمال تدريب توتنهام هوتسبير نهاية الموسم الماضي، قبل أن يمدد عقده مع فينوورد وجذب أسلوبه الهجومي ليفربول.

وفي موسمه الأول، قاد فينوورد إلى المركز الثالث وفاز بلقب الدوري العام الماضي.

وهذا الموسم، حرمه أيندهوفن الرائع من تكرار الفوز باللقب.

واجتذب نجاح سلوت وكرة القدم الممتعة التي يقدمها اهتمام عدة أندية إنجليزية بما في ذلك كريستال بالاس وليدز يونايتد، قبل أن يحاول توتنهام إغراءه بالانتقال إلى شمال لندن في نهاية الموسم الماضي.

لكنه قرر البقاء في فينوورد، وتمديد عقده، لكن نهج ليفربول أثبت أنه لا يقاوم وسيتولى سلوت الآن مهمة خلافة كلوب المحبوب الذي انضم في عام 2015 وبنى إرثا على مدار ما يقرب من 500 مباراة.