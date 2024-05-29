الخليفي يفتح أبواب سان جيرمان أمام مبابي مجددا

أبدى رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي شيئا من المصالحة تجاه نجم النادي سابقا كيليان مبابي وذلك بعد أسابيع من التوتر والجفاء في العلاقة بينهما، تزامنا مع إعلان هداف الدوري الفرنسي رحيله رسميا عن النادي الباريسي بعد 7 سنوات كاملة حقق خلالها الكثيرمن الإنجازات المحلية.

وكشفت تقارير إخبارية فرنسية أن الخليفي لم يغلق الباب نهائيا أمام عودة النجم الفرنسي المثير للجدل إلى حديقة الأمراء من جديد وذلك على الرغم من أن الأخير لم يخف بالمرة علاقته المتوترة مع الملياردير القطري، حيث تجاهله عند الإعلان عن رحيلة عن باريس لأول مرة وتوجيه الشكر لمكونات النادي، كما رفض دعوته لعشاء الوداع في 20 مايو الماضي بأحد المطاعم الراقية في باريس.

وردّ الخليفي على سؤال حول مغادرة مبابي لسان جيرمان قائلا: "أتمنى لمبابي الأفضل، لقد فعل أشياء استثنائية للنادي لمدة سبع سنوات".

وأضاف: " لا نعلم أبدًا ما الذي تخفيه له الأيام والسنوات القادمة، قد يعود إلى فرنسا وباريس يوما ما، أعرف طموحاته وألم أنه أراد التغيير والرحيل نحو بطولة أخرى وناد آخر ليعيش تجارب جديدة ومن حقه أن يفعل ذلك".