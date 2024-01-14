من هو أوسكار بوب صاحب هدف فوز مانشستر سيتي أمام نيوكاسل؟

من هو أوسكار بوب؟

ووفقا لما ذكره موقع "sportskeeda" في أبرز معلومات عن اللاعب الشاب، فإن أوسكار بوب لاعب نرويجي دولي انضم إلى فريق شباب السيتي عام 2019، ووصفته صحيفة "الغارديان" وقتها بأنه أفضل شاب في فئته العمرية في أكاديمية النادي.

ولد أوسكار بوب في أوسلو في 12 يوليو 2003، وقبل انضمامه للسيتي، بدأ بوب مسيرته في ناديي إف كا لين أوسلو وفاليرنيغا النرويجيين.

ولعب بوب في مختلف الفئات العمرية في الأكاديمية، وتم اختياره للمرة الأولى في الفريق الأول للسيتي في 7 يناير 2022، لمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد سويندون تاون، لكن لم يشارك.

تم منحه فرصته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2 سبتمبر 2023، ضد فولهام؛ إذ شارك كبديل في اللحظات الأخيرة عوضًا عن فيل فودين.

لعب بوب 14 مباراة مع الفريق الأول لسيتي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، وكان هدفه الأول للفريق في دوري أبطال أوروبا خارج الديار ضد ريد ستار بلغراد في 13 ديسمبر، وقد فاز فريق بيب غوارديولا 3-2.

وعلى الصعيد الدولي، سجل "بوب" هدفا واحدا في مرمى جزر فارو في فوز النرويج الودي 2-0، تحديدا في 16 نوفمبر الماضي.