باريس سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي بفوزه 4-1 على ليون

وسجل سان جيرمان هدفين في ست دقائق إذ أخطأ نيمانيا ماتيتش في إبعاد تمريرة عرضية لتسكن شباك فريقه بعد ثلاث دقائق، قبل أن يضاعف لوكاس بيرالدو تقدم أصحاب الأرض.

وأحرز جونسالو راموس الهدف الثالث لسان جيرمان بضربة رأس في الدقيقة 32 قبل أن يقلص إرنست نواماه الفارق لليون بعدها بخمس دقائق بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء.

ثم سجل راموس هدفه الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما انطلق داخل منطقة الجزاء دون رقابة ليسدد في الشباك بعدما تلقى تمريرة عرضية منخفضة.

وأتيحت الفرص للتسجيل في الشوط الثاني، لكن لم يتمكن أي فريق من إضافة المزيد من الأهداف.