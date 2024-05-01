NBA.. باكس يروض بيسرز ليحافظ على آماله في الأدوار الإقصائية

سجل كريس ميدلتون وبوبي بورتيس 29 نقطة لكل منهما، ليحافظ ميلووكي باكس المبتلى بالإصابات، على آماله بفوز كبير 115-92 على ضيفه إنديانا بيسرز، في المباراة الخامسة بينهما بالجولة الأولى للأدوار الإقصائية للقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

واستحوذ بورتيس على 10 كرات مرتدة، بينما استحوذ ميدلتون على 12 كرة مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه، ليقلص ميلووكي النتيجة إلى 3-2 في السلسلة.