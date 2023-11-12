تقرير: زيدان يفكر في الانضمام إلى مارسيليا

ذكرت صحيفة "سبورت" أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، يفكر في الانضمام إلى مارسيليا وتولي منصب المدير العام.

وأوضحت أن هذا القرار سيكون مشروطًا ببيع النادي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وأضافت الصحيفة أن الانتقال المحتمل لزيدان إلى مرسيليا أثار تكهنات حول تغييرات كبيرة في هيكل النادي وإدارته.