تقرير: زيدان يفكر في الانضمام إلى مارسيليا
ذكرت صحيفة "سبورت" أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، يفكر في الانضمام إلى مارسيليا وتولي منصب المدير العام.
وأوضحت أن هذا القرار سيكون مشروطًا ببيع النادي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وأضافت الصحيفة أن الانتقال المحتمل لزيدان إلى مرسيليا أثار تكهنات حول تغييرات كبيرة في هيكل النادي وإدارته.
ورغم أن مارسيليا أو زيدان لم يصدرا بيانات رسمية حول هذا الأمر، فمن المتوقع أن يكشف المستقبل القريب عن مزيد من التفاصيل حول هذا التعاون المحتمل كما أفادت "سبورت".
ويتمتع زين الدين زيدان بمسيرة مميزة كمدرب، إذ تولى ريال مدريد مرتين الأولى بين 2016 و2018 والثانية بين 2019 و2021.
وبعد فترته الثانية مع ريال مدريد كانت هناك شائعات حول خطوة زيدان المهنية التالية، مع ربطه بتدريب يوفنتوس أو منتخب فرنسا وأندية إنجليزية، لكنه لم يتول أي منصب.
وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني ولقبين في كأس العالم للأندية ولقبين في كأس السوبر الإسباني ولقبين في كأس السوبر الأوروبي
ونال زيدان جائزة أفضل مدرب في العالم مرتين عن موسمي 2016/2017 و2017/2018.
وكلاعب مثَّل زيدان أندية كان وبوردو ويوفنتوس وريال مدريد.
ويحتل مارسيليا المركز التاسع في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة من 10 مباريات.
ويشارك مارسيليا في الدوري الأوروبي إذ يتصدَّر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط من 4 مباريات ويتقدم بنقطة عن برايتون و4 نقاط عن آيك أثينا و6 نقاط عن أياكس أمستردام.