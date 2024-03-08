إصابة قوية لزيزو تجبره على الخروج من نهائي كأس مصر (فيديو)

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية لكأس مصر 2022/2023، في المملكة العربية السعودية.

وأصيب زيزو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تدخل قوي من كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي.

واشتكى زيزو من آلام في كاحل القدم، وخرج على سيارة نقل المصابين لتلقي العلاج.