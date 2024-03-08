إصابة قوية لزيزو تجبره على الخروج من نهائي كأس مصر (فيديو)
تعرض أحمد مصطفى "زيزو"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد الأهلي في نهائي كأس مصر، اليوم الجمعة.
اشتكى زيزو من آلام في كاحل القدم، وخرج على سيارة نقل المصابين لتلقي العلاج
ويواجه الأهلي منافسه الزمالك، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية لكأس مصر 2022/2023، في المملكة العربية السعودية.
وأصيب زيزو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تدخل قوي من كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي.
واشتكى زيزو من آلام في كاحل القدم، وخرج على سيارة نقل المصابين لتلقي العلاج.
ويقام النهائي للمرة الأولى خارج مصر، إذ يستضيف ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية المباراة النهائية.
ويصوّر اللقاء بالتقنية السينمائية، على أن يتولى الإسباني أوسكار لاجو إخراج المباراة. ويدير الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو قمة نهائي الكأس.