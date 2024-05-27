إمام عاشور يُلمح لانضمام ناشئ الزمالك إلى الأهلي (صورة)

ياسين حافظ لاعب الشباب بنادي الزمالك وشقيق زوجة إمام عاشور، قرر الاحتفال بزوج شقيقته من خلال وضع صورة له على حسابه على منصة "إنستغرام".

ونشر ياسين صورة إمام عاشور رفقة كأس دوري أبطال أفريقيا، وعلق قائلا: "أحسن لاعب في أفريقيا والله".

وتعرض ياسين حافظ لهجوم ضاري من جماهير نادي الزمالك، ما تسبب في خروج مجلس الإدارة بقرار الاستغناء عن اللاعب الشاب.