إمام عاشور يُلمح لانضمام ناشئ الزمالك إلى الأهلي (صورة)
ألمح إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إلى انضمام لاعب نادي الزمالك الشاب ياسين حافظ، إلى القلعة الحمراء قريبًا.
ياسين حافظ لاعب الشباب بنادي الزمالك وشقيق زوجة إمام عاشور، قرر الاحتفال بزوج شقيقته من خلال وضع صورة له على حسابه على منصة "إنستغرام".
ونشر ياسين صورة إمام عاشور رفقة كأس دوري أبطال أفريقيا، وعلق قائلا: "أحسن لاعب في أفريقيا والله".
وتعرض ياسين حافظ لهجوم ضاري من جماهير نادي الزمالك، ما تسبب في خروج مجلس الإدارة بقرار الاستغناء عن اللاعب الشاب.
وعقب قرار مجلس إدارة الزمالك بالاستغناء عن ياسين حافظ، نشر إمام عاشور صورة جمعته بناشئ الزمالك الشاب عند سفح الأهرامات.
وأرفق عاشور بالصورة، رمز النسر الخاص بالنادي الأهلي، مع الساعة الرملية، في إشارة وتلميح إلى اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع ياسين حافظ.