تابيلو يطيح بديوكوفيتش من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس
حقق التشيلي أليخاندرو تابيلو أكبر انتصار في مسيرته بتغلبه 6-2 و6-3 على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بعد مباراة استغرقت 67 دقيقة اليوم الأحد.
وفاز ديوكوفيتش بالبطولة ست مرات، وكان آخر لقب له في عام 2022، لكن تابيلو قدم أداء لا تشوبه شائبة على الملعب الرئيسي، ليكسر إرسال المصنف الأول أربع مرات دون أن يتعرض إرساله للكسر.
وبهذا الفوز أصبح تابيلو، الذي فاز بلقب ضمن سلسلة بطولات التحدي قبل أسبوعين، أول تشيلي منذ 17 عاما يفوز على المصنف الأول عالميا منذ فوز فرناندو جونزاليس على روجر فيدرر في البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين عام 2007.
وتعني النتيجة أيضا أن ديوكوفيتش - الذي ارتكب خطأ مزدوجا في نقطة حسم المباراة - فشل في الوصول إلى النهائي في عام 2024 ولعب ست مباريات فقط على الملاعب الرملية في الفترة التي تسبق بطولة فرنسا المفتوحة.
وبلغ اللاعب الصربي الدور قبل النهائي في بطولة مونت كارلو للأساتذة لكن الخروج المبكر من روما قد يعيق استعداداته لبطولة رولان جاروس حيث تنطلق ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا العام في 26 مايو/ أيار الجاري.
وقال تابيلو (26 عاما) "إنه أمر لا يصدق. جئت إلى الملعب وأتأمل كل شيء وأحاول استيعاب ما يحدث. أحاول أن أستيقظ الآن".