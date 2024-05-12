تابيلو يطيح بديوكوفيتش من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

وفاز ديوكوفيتش بالبطولة ست مرات، وكان آخر لقب له في عام 2022، لكن تابيلو قدم أداء لا تشوبه شائبة على الملعب الرئيسي، ليكسر إرسال المصنف الأول أربع مرات دون أن يتعرض إرساله للكسر.

وبهذا الفوز أصبح تابيلو، الذي فاز بلقب ضمن سلسلة بطولات التحدي قبل أسبوعين، أول تشيلي منذ 17 عاما يفوز على المصنف الأول عالميا منذ فوز فرناندو جونزاليس على روجر فيدرر في البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين عام 2007.