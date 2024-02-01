بقيمة 60 مليون يورو.. من هو جورجيو سكالفيني هدف مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع جورجيو سكالفيني نجم أتالانتا الإيطالي.

وكان المدافع سكالفيني واحدًا من أكثر لاعبي قلب الدفاع اللافتين في الدوري الإيطالي، ويحرص مانشستر يونايتد على نقله إلى أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعانى مانشستر يونايتد من بداية سيئة هذا الموسم، إذ فاز في 10 مباريات فقط من أصل 21 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر إيريك تين هاغ للتعامل مع العديد من مشاكل الإصابات في كل مركز، حيث تأثر الخط الدفاعي بشدة بسبب الغيابات.