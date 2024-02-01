بقيمة 60 مليون يورو.. من هو جورجيو سكالفيني هدف مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع جورجيو سكالفيني نجم أتالانتا الإيطالي.
وكان المدافع سكالفيني واحدًا من أكثر لاعبي قلب الدفاع اللافتين في الدوري الإيطالي، ويحرص مانشستر يونايتد على نقله إلى أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وعانى مانشستر يونايتد من بداية سيئة هذا الموسم، إذ فاز في 10 مباريات فقط من أصل 21 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
واضطر إيريك تين هاغ للتعامل مع العديد من مشاكل الإصابات في كل مركز، حيث تأثر الخط الدفاعي بشدة بسبب الغيابات.
مع غياب أمثال ليساندرو مارتينيز وهاري ماغواير فترات طويلة بسبب الإصابات، تم تسليط الضوء على افتقار مانشستر يونايتد إلى العمق الدفاعي القوي.
وأكدت "ديلي إكسبريس" أن سكالفيني، البالغ من العمر 20 عامًا، أحد أفضل أهداف مانشستر يونايتد لتعزيز صفوفه، وأن النادي معجب بما يقدمه المدافع حتى الآن هذا الموسم.
ويجيد سكالفيني اللعب في مركز قلب دفاع، ولكن تم الاعتماد عليه أيضًا في مركز خط الوسط المدافع، وهي ميزة جذابة لتين هاغ.
وارتفعت قيمة سكالفيني، خلال الأشهر القليلة الماضية، وذكرت الصحيفة أنه لن يتم قبول سوى العروض التي تبلغ قيمتها 51 مليون جنيه إسترليني (نحو 60 مليون يورو) في الوقت الحاضر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يستثمر مانشستر يونايتد بكثافة في فترة الانتقالات الصيفية تحت إشراف جيم راتكليف، وبالتالي فإن قيمة التعاقد مع سكالفيني ليست بعيدة عن متناول النادي الإنجليزي.
لكن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع سكالفيني، حيث ارتبطت أندية: بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد، بضم الدولي الإيطالي الصيف المقبل.
غير أن مانشستر يونايتد يأمل أن يضعه إعجابه القديم بالتعاقد مع سكالفيني في وضع قوي أمام المنافسين على اللاعب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت "شبكة "سبورت إيطاليا" أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا لخريج أكاديمية أتالانتا، ولكن تم رفض العرض بسرعة لأنه لم يصل إلى السعر المطلوب وهو 51 مليون جنيه إسترليني.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن سكالفيني لعب 80 مباراة مع أتلانتا سجل فيها 4 أهداف، وصنع 3، وينتهي عقده في يونيو 2028، علمًا بأنه صعد للفريق الأول في يوليو 2021.
كما لعب سكالفيني 7 مباريات مع منتخب إيطاليا الأول منذ يونيو 2022.