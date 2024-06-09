نجم الهلال خارج قائمة المنتخب السعودي أمام الأردن

وواصل منتخب السعودية تدريباته على "ملاعب أكاديمية مهد" في العاصمة "الرياض"، استعدادًا لمواجهة الأردن.

وغاب عن المران أيضًا مختار علي لاعب الوسط بسبب تعرضه لنزلة معوية بينما يواصل الأخضر تدريباته غدًا الأحد في معسكره المقام حاليًا لمواجهة الأردن.

وفاز منتخب السعودية على حساب باكستان بنتيجة 3-0 في الجولة قبل الأخيرة للدور الثاني بتصفيات المونديال.