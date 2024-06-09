نجم الهلال خارج قائمة المنتخب السعودي أمام الأردن
أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني قرارًا رسميًا باستبعاد نجم الهلال من القائمة التي تخوض مواجهة الأردن يوم الثلاثاء المقبل.
ويستضيف المنتخب السعودي منافسه الأردني في الجولة السادسة والأخيرة للمرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن المدير الفني روبرتو مانشيني قرر استبعاد اللاعب حسان التمبكتي من معسكر الأخضر بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب وحاجته لبرنامج علاجي بسبب الإصابة.
ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام الأردن صاحب المركز الثاني، وضمن المنتخبان التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات.
وواصل منتخب السعودية تدريباته على "ملاعب أكاديمية مهد" في العاصمة "الرياض"، استعدادًا لمواجهة الأردن.
وغاب عن المران أيضًا مختار علي لاعب الوسط بسبب تعرضه لنزلة معوية بينما يواصل الأخضر تدريباته غدًا الأحد في معسكره المقام حاليًا لمواجهة الأردن.
وفاز منتخب السعودية على حساب باكستان بنتيجة 3-0 في الجولة قبل الأخيرة للدور الثاني بتصفيات المونديال.