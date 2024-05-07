أسماء مرعبة.. صفقات ممكنة وأخرى مستحيلة على الأهلي والاتحاد السعوديين

أيام ويتم فتح باب الانتقالات وسيكون الدوري السعودي وفرقه ضمن أول الذين سيحاولون الحصول على أبرز الأسماء في السوق.

هناك صفقات سيكون من الممكن أن تتم، لكن غيرها من المستحيل الحصول عليها في سوق مليء بالمنافسين.

لذلك دعونا نبدأ النظر في أسماء من الممكن أن تنضم لصفوف الاتحاد والأهلي في الصيف، وأسماء أخرى سيكون من المستحيل ضمها:

كايل ووكر للأهلي.. صفقة ممكنة

النجم الإنجليزي يعد من الأسماء التي لا تزال تحصل على دقائق بشكل أساسي تحت قيادة بيب جوارديولا في كافة البطولات.

لكن ذلك ربما لن يستمر طويلًا لعامل العمر الذي وصل به النجم الإنجليزي إلى الـ 33 وسيبلغ الـ34 قبل بدء الانتقالات الصيفية بشكل رسمي.

لذلك على الأرجح إذا ما وصل لمانشستر سيتي عرض جيد من الأهلي لضم اللاعب سيوافق الفريق الإنجليزي على الفور ويضم البديل.

رودريغو دي بول للأهلي.. صفقة ممكنة

الأرجنتيني بطل العالم لاعب أتلتيكو مدريد يستمر عقده في صفوف الفريق العاصمي حتى 2026.

لكن هذا لن يوقفه عن الانتقال لصفوف الأهلي في ظل المنافسة الشرسة على مركزه في أتلتيكو مدريد ورغبة النادي العاصمي في ثورة في الانتقالات بعد فشله محليًّا وقاريًّا بشكل واضح هذا الموسم.

ماركوس يورنتي للأهلي.. صفقة صعبة

لا يختلف وضع يورينتي كثيرًا عن دي بول، الفارق الوحيد أن دقائق النجم الإسباني مع أتلتيكو مدريد أكثر.

الصفقة قد تكون صعبة بعض الشيء بالنسبة للأهلي، في ظل ارتباط اللاعب بهم في الصيف الماضي وعدم إتمام أي شيء مسبقًا، لذلك العودة له قد لا تكون الخيار الأسهل.

محمد صلاح للاتحاد.. صفقة صعبة

رغم أن الكثير يتوقع أن يكون الموسم الجاري هو الأخير لمحمد صلاح في ليفربول، لكن مؤخرًا خرجت تقارير تؤكد استمرار المصري في صفوف الريدز.

الأمر لا يتعلق فقط برغبة صلاح في النجاح في موسم أوروبي أخير له، لكن أيضًا بأمور لها علاقة بحقوق البث في السعودية، فالعقد الحالي ينتهي بحلول 2025 ولن يتم تعديله حال وصل صلاح في 2024 لذلك وصول المصري في العام القادم قد يكون ميزة في التفاوض على قيمة العقد الجديد.

سيرخيو راموس للاتحاد.. صفقة ممكنة

راموس لاعب حر في التفاوض مع أي فريق في الوقت الحالي؛ لأن عقده مع إشبيلية ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

لو أراد الاتحاد حقًا ضم النجم الإسباني، كما أشارت تقارير سابقة، فستكون الصفقة سهلة، نظرًا لسن النجم الكبير وربما رغبته في تجربة جديدة يحظى بها براتب جيد في المواسم الأخيرة من مسيرته المليئة بالألقاب.

مارك أندريه تير شيغن للاتحاد.. صفقة مستحيلة

تير شتيغن يعد من الأسماء التي تبقى دومًا تحت مرمى النيران في برشلونة والدوري الإسباني، وما حدث هذا الموسم وخروج الفريق دون بطولات يعد سببًا إضافيًّا في الهجوم عليه.

لكن شخصية الحارس الألماني دومًا ما تقف ضد كل تلك الانتقادات ويعود أقوى، ولو قرر الرحيل عن برشلونة إلى الدوري السعودي فلن يكون ذلك إلا وهو البطل.