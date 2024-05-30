الوصل يزين تتويجه بدوري أدنوك بالفوز على العين بطل آسيا

سجل سفيان بوفتيني هدف التقدم للوصل بعد سبع دقائق من البداية بضربة رأس بعد ركلة حرة قبل أن يضيف كايو كانيدو الهدف الثاني للفريق الزائر في الدقيقة 19 بتسديدة منخفضة.

وجعل فابيو دي ليما النتيجة 3-صفر لبطل ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة في الدقيقة 40 بعدما راوغ الحارس خالد عيسى وسدد من الزاوية الضيقة.

وتلقى عبد الكريم تراوري لاعب العين البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لتدخله العنيف على مالك جنعير.

وأضاف كايو كانيدو هدفه الثاني بعد ساعة من اللعب بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية ليتأخر فريق المدرب كريسبو بأربعة أهداف قبل أن يسجل بارك يونج-يوو وسفيان رحيمي هدفين ليقلصا الفارق.