برشلونة يخسر صفقة قوية من الدوري الألماني

اللاعب صاحب الـ21 عامًا كان انضم إلى صفوف نادي لايبزيغ الألماني في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وبعد تقديمه لمستويات رائعة، قرر برشلونة التوقيع مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، حيث نشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، تقريرًا قالت فيه إن برشلونة خسر سباق التعاقد مع الجناح الهولندي، وأحالت الأمر إلى سببين.

السبب الأول، هو دخول بايرن ميونخ في سباق التعاقد مع الجناح الهولندي بعد تألقه مع لايبزيغ.

أما السبب الثاني، فهو عدم رغبة باريس في انتقال لاعبه إلى نادي برشلونة، وفق ما نقلته الصحيفة الكتالونية.