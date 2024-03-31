الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والوحدات
تنتظر الجماهير قمة مرتقبة تجمع قطبي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات، مساء اليوم الأحد، على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ15 من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويأتي الفيصلي في وصافة ترتيب فرق الدوري الأردني برصيد 33 نقطة، فيما يدخل الوحدات المباراة بالمركز الثالث بـ31 نقطة، ويتصدر المسابقة فريق الحسين إربد برصيد 43 نقطة.
وتعد نتيجة التعادل أسوأ نتيجة للفريقين حال حدوثها، نظرا لتقلص حظوظهما وقتها بشكل كبير في السباق على لقب الدوري بنسخته الـ76، ومنح الفرصة الكبيرة للحسين إربد في المضي والابتعاد بالصدارة، والظفر باللقب الأول في مسيرته.
وبعد مرور 14 جولة سجل الفيصلي 30 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف، فيما سجل الوحدات 23 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف، وكلاهما خسر مرة واحدة فقط: الفيصلي أمام الوحدات بنتيجة (2-3)، والوحدات أمام الحسين بنتيجة (1-2).
والتقى الفريقان في جميع المسابقات المحلية والآسيوية في 155 مناسبة، حيث فاز الفيصلي في 60 مباراة، مقابل 54 فوزا للوحدات، وحصل التعادل في 41 مباراة.
أما على المستوى المحلي فقد لعب الفريقان 92 مباراة، حيث فاز الوحدات 34 مرة مقابل 32 للفيصلي وحضر التعادل في 26 مواجهة.
وسجل الوحدات خلال المباريات التي جمعته مع الفيصلي في بطولة الدوري 93 هدفا مقابل 82 هدفا للفيصلي.
وشهد لقاء ذهاب الموسم الحالي فوز الوحدات على الفيصلي بنتيجة (3-2).
الموعد والقنوات الناقلة
وتنطلق مباراة الوحدات والفيصلي على استاد عمان الدولي في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الأردن، وتذاع عبر قناة Jordan Sport HD.