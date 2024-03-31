الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والوحدات

تنتظر الجماهير قمة مرتقبة تجمع قطبي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات، مساء اليوم الأحد، على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ15 من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويأتي الفيصلي في وصافة ترتيب فرق الدوري الأردني برصيد 33 نقطة، فيما يدخل الوحدات المباراة بالمركز الثالث بـ31 نقطة، ويتصدر المسابقة فريق الحسين إربد برصيد 43 نقطة.

وتعد نتيجة التعادل أسوأ نتيجة للفريقين حال حدوثها، نظرا لتقلص حظوظهما وقتها بشكل كبير في السباق على لقب الدوري بنسخته الـ76، ومنح الفرصة الكبيرة للحسين إربد في المضي والابتعاد بالصدارة، والظفر باللقب الأول في مسيرته.