نجم ريال مدريد يختار أفضل هدف شاهده في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
اختار البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، أفضل هدف شاهده في حياته بدوري أبطال أوروبا.
ويستعد ريال مدريد لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني يوم السبت المقبل على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.
وقال جونيور في مقابلة نشرها الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد حول أفضل هدف شاهده في حياته بدوري أبطال أوروبا.
واختار فينيسيوس هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو حين كان لاعبًا في ريال مدريد والذي هز به شباك يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا في شهر أبريل عام 2018.
ويرى نجم ريال مدريد أن هدف رونالدو هو الأفضل بين الأهداف التي شاهدها في حياته بدوري الأبطال.
وسجل رونالدو هدفًا رائًعا من ضربة مزدوجة خلفية سكنت شباك العملاق الإيطالي ليمنح فريقه وقتها فوزًا ثمينًأ بنتيجة 3-0.
ويبلغ فينيسيوس جونيور، 23 عامًا، وانضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2018 قادمًا من فلامنغو البرازيلي وحقق مع الفريق الإسباني لقب دوري الأبطال موسم 2021 – 2022.