نجم ريال مدريد يختار أفضل هدف شاهده في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وقال جونيور في مقابلة نشرها الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد حول أفضل هدف شاهده في حياته بدوري أبطال أوروبا.

واختار فينيسيوس هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو حين كان لاعبًا في ريال مدريد والذي هز به شباك يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا في شهر أبريل عام 2018.

ويرى نجم ريال مدريد أن هدف رونالدو هو الأفضل بين الأهداف التي شاهدها في حياته بدوري الأبطال.