الأهلي يصعق الترجي بثلاثية في عقر داره ويضع قدمًا بنهائي دوري أبطال أفريقيا

تقدم الأهلي بهدف سجله الجنوب أفريقي "بيرسي تاو" في الدقيقة الثامنة حيث تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من محمود عبد المنعم (كهربا) ليتسلم تاو الكرة ويسدد في منتصف مرمى الترجي ليفشل الحارس صدقي الدبشي في التصدي لها لتسكن الزاوية اليمنى، وينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

وتألق بيرسي تاو في الدقيقة 55 وضاعف النتيجة بعد أن أحرز الهدف الثاني للأهلي إثر تلقي كرة طولية من محمد هاني سيطر عليها وراوغ مدافع الترجي ليصبح في مواجهة مرمى الدبشي ليسدد بيسراه كرة قوية سكنت شباك حارس الترجي.

وعزز محمود كهربا انتصار الأهلي بإحراز الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 75 بعد تحرك هجومي سريع بدأ من عند أليو ديانغ الذي مرر إلى حسين الشحات الذي أرسل تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء الترجي استقبلها كهربا بتسديدة داخل الشباك التونسية.