دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يصعد لدور الـ16.. وميلان إلى الدوري الأوروبي وخروج نيوكاسل
خطف نادي باريس سان جيرمان تذكرة التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، عقب تعادله مع بروسيا دورتموند بنتيجة 1-1 في ختام مباريات دور المجموعات، ليرافق الفريق الألماني إلى مرحلة خروج المغلوب.
وأهدر الفريقان عددا من الفرص الذهبية للتسجيل ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يتمكن كريم أديمي من افتتاح التسجيل أخيرا لصالح دورتموند، المتأهل سلفا، في الدقيقة 51 بتسديدة ارتدت من القائم ودخلت الشباك.
وتمكن الضيوف من إدراك التعادل بعد خمس دقائق عن طريق وارن زاير-إيمري بعد هجمة بدأها كيليان مبابي الذي ألغى له هدف بداعي التسلل في الدقيقة 76.
وتصدر دورتموند المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما احتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، وهو نفس رصيد ميلان الثالث الذي سينتقل إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه 2-1 على نيوكاسل يونايتد الذي حصد خمس نقاط.
ميلان إلى الدوري الأوروبي
كما انتقل ميلان للعب في الدوري الأوروبي بعد فوزه على مستضيفه نيوكاسل الإنجليزي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب سانت جيمس بارك.
تقدم نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 33 عن طريق جولينتون، وتعادل الميلان عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 59.
وسجل النيجيري صامويل شوكويزي هدف الفوز القاتل للميلان في الدقيقة 84.
بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده للنقطة 8 في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب المركز الثاني، والذي تعادل في المباراة الثانية أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لكل فريق.
أتلتيكو مدريد يتصدر مجموعته بدوري الأبطال بالفوز على لاتسيو 2-صفر
أحرز أنطوان غريزمان وصمويل لينو هدفين بواقع هدف في كل شوط ليمنحا أتلتيكو مدريد الفوز 2-صفر على لاتسيو اليوم الأربعاء، وهي النتيجة التي ضمنت له صدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسيطر أتلتيكو على مجريات اللعب منذ البداية وافتتح غريزمان التسجيل في الدقيقة السادسة بتسديدة من أول لمسة إثر تمريرة عرضية من لينو.
وشكل البرازيلي المتألق تهديدا مستمرا من خلال التحرك دفاعا وهجوما من الجناح الأيسر وحسم النقاط الثلاث لصالح أصحاب الأرض بتسديدة رائعة إثر ارتداد الكرة إليه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51.
ووصل فريق المدرب دييغو سيميوني إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات دون هزيمة بعد أن تأكد من حجز مكان له في دور 16، لكنه كان بحاجة إلى نقطة على الأقل ضد الفريق الإيطالي ليفوز بصدارة المجموعة.
وأنهى الفريق المسابقة برصيد 14 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني. واحتل فينوورد المركز الثالث وسيلعب في تصفيات الدوري الأوروبي.
أنتويرب يفتتح رصيده من النقاط بفوز مفاجئ على برشلونة
حقق رويال أنتويرب أول انتصار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء بفوز مفاجئ 3-2 على ضيفه برشلونة ليفتتح رصيده من النقاط في المجموعة الثامنة لكنه ودع المنافسات القارية هذا الموسم.
وسجل الشاب آرثر فيرميرين لاعب أنتويرب الهدف الأول بعد 90 ثانية لكن برشلونة أدرك التعادل قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق فيران توريس.
وضع فينسنت يانسن فريق أنتويرب في المقدمة في بداية الشوط الثاني، وحافظ الفريق على تقدمه حتى الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل مارك جويو البالغ عمره 17 عاما التعادل.
لكن مباشرة من ركلة البداية، نجح أنتويرب في حسم المباراة لصالحه بهدف سجله الشاب جورج إيلينيخينا.
وبهذا يحقق أنتويرب أول انتصار بعد خمس هزائم في دور المجموعات في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا، لكنه ما يتذيل المجموعة
وكان النادي الإسباني، الذي أراح لاعبيه الأساسيين، قد ضمن بالفعل إنهاء الدور الأول ضمن أول مركزين، لكن فوز بورتو 5-3 على شاختار دونيتسك في المباراة الأخرى بالمجموعة أكد صدارة برشلونة للمجموعة رغم الهزيمة.