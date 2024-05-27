أنس جابر تصل إلى الدور الثاني في "فرنسا المفتوحة" بسهولة

بدأت أنس جابر المصنفة الثامنة أحدث محاولاتها للفوز بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى بعيدة المنال بفوز مريح 6-3 و6-2 على الأمريكية ساشيا فيكري المشاركة ببطاقة دعوة في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة اليوم الاثنين.

وفي حضور عدد محدود من الجماهير في ملعب فيليب شاترييه، تقدمت اللاعبة التونسية سريعًا 3-صفر، لكن فيكري قلصت الفارق بكسر إرسالها لتعيد الزخم إلى وصيفة بطلة ويمبلدون وأمريكا المفتوحة السابقة.

وأظهرت أنس مهاراتها لتحسم المجموعة الأولى مع إغلاق سقف الملعب الرئيسي بسبب الأمطار، وقبل أن تسيطر على المجموعة الثانية بينما عانت فيكري.

وانتصرت اللاعبة الأمريكية (29 عامًا) بعد ثلاث مجموعات في اللقاء السابق الوحيد بينهما في شيكاغو قبل ست سنوات، لكنها لم تنتفض اليوم لتنهي أنس، التي بلغت دور الثمانية في 2023، المباراة بعد 81 دقيقة.