هل تعمد ليفاندوفسكي تجاهل تحية تشافي عقب مباراة برشلونة وسوسيداد؟ (فيديو)

كشفت تقارير صحفية حقيقة الفيديو المتداول لرفض البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، تحية مديره الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، عقب فوز البلوغرانا على ريال سوسيداد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، بالدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزًا قاتلًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أمام ريال سوسيداد بهدف دون رد سجله رونالد أراوخو، ويأتي هذا الفوز بعد الخسارة أمام ريال مدريد بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

وتم تداول فيديو يظهر انتظار تشافي للاعبين أمام غرفة تبديل الملابس من أجل تحيتهم، إذ قام بعناق وتحية كل لاعب، حتى وصل ليفاندوفسكي ثم لحق به شخص من الخلف وتحدث معه سريعًا ليمر من أمام مدربه دون أن يعانقه، ولكن تشافي ربت على كتفه قبل دخوله الغرفة.