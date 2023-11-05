هل تعمد ليفاندوفسكي تجاهل تحية تشافي عقب مباراة برشلونة وسوسيداد؟ (فيديو)
كشفت تقارير صحفية حقيقة الفيديو المتداول لرفض البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، تحية مديره الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، عقب فوز البلوغرانا على ريال سوسيداد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، بالدوري الإسباني.
وحقق برشلونة فوزًا قاتلًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أمام ريال سوسيداد بهدف دون رد سجله رونالد أراوخو، ويأتي هذا الفوز بعد الخسارة أمام ريال مدريد بهدفين لهدف في الجولة الماضية.
وتم تداول فيديو يظهر انتظار تشافي للاعبين أمام غرفة تبديل الملابس من أجل تحيتهم، إذ قام بعناق وتحية كل لاعب، حتى وصل ليفاندوفسكي ثم لحق به شخص من الخلف وتحدث معه سريعًا ليمر من أمام مدربه دون أن يعانقه، ولكن تشافي ربت على كتفه قبل دخوله الغرفة.
وأشار بعضٌ من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه ربما ما حدث كان ردة فعل غاضبة من النجم البولندي الذي تم استبداله في مواجهة الأمس.
ولكن صحيفة "سبورت" وضَّحت الموقف وما سبب ردة فعل اللاعب، قائلة في تقرير لها اليوم الأحد: "سبب رد فعل ليفاندوفسكي أمام تشافي أثناء تحية المدرب للاعبيه، بعد انتهاء المباراة ضد سوسيداد، هو أن أحد المسؤولين في الملعب قبل ثوان من لقاء تشافي وليفا، طلب من النجم البولندي التوجّه للفحص من المنشطات".
وأوضحت الصحيفة: "البروتوكول عادةً ما يتضمن عملية أخرى ولا يتم إبلاغ اللاعبين بهذه الطريقة، ومن هنا جاء استياء روبرت قبل دخول غرفة الملابس، ولكن تم حل كل شيء دون جدل بين اللاعب والمدرب".
بفوز الأمس، أصبح رصيد برشلونة 27 نقطة ليصعد للمركز الثالث وسوسيداد توقف عند 19 نقطة في المركز السادس.
ويتصدر جيرونا ترتيب الدوري الإسباني بـ 31 نقطة بعد خوض 12 جولة، أما ريال مدريد فسيلاقي رايو فاليكانو، اليوم الأحد في الجولة ذاتها، ويحتل المركز الثاني بـ 28 نقطة.