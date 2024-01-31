علي البليهي يجذب شعر سون (فيديو)
يبدو أن مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي، التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الثلاثاء، شهدت توترا بين الثنائي علي البليهي وسون هيونغ.
وودع منتخب السعودية منافسات بطولة كأس آسيا 2023 من دور الـ16 بخسارة على يد كوريا الجنوبية.
وفرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق كلمته على الوقت الأصلي والإضافي من المباراة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت كفة كوريا الجنوبية بنتيجة 4-2.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر البليهي منفعلا على اللاعب الكوري، قبل أن يبعده بيده ويتحدث معه، فيما كان سون يضحك له ولم يقابله بردة فعل عنيفة.
ولكن لم يكتف البليهي بذلك، بل شوهد وهو يقوم بشد شعر اللاعب الكوري الجنوبي، وسط استسلام من الأخير.
ورغم كل ما حدث بين الثنائي، فقد ظهرت لقطات أخرى عقب نهاية المباراة، خلال قيام سون بمواساة لاعبي المنتخب السعودي، وقام باحتضان البليهي، ودار حديث قصير بينهما وتصافحا.
وتأهل منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة أستراليا، الذي تأهل بدوره على حساب إندونيسيا بفوز برباعية دون رد، في مواجهة دور الـ8.