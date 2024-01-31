علي البليهي يجذب شعر سون (فيديو)

يبدو أن مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي، التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الثلاثاء، شهدت توترا بين الثنائي علي البليهي وسون هيونغ.

وودع منتخب السعودية منافسات بطولة كأس آسيا 2023 من دور الـ16 بخسارة على يد كوريا الجنوبية.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق كلمته على الوقت الأصلي والإضافي من المباراة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت كفة كوريا الجنوبية بنتيجة 4-2.