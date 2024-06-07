أثقل مهمة تنتظر رئيس الاتحاد السعودي الجديد

وعلى الرغم من الغضب الجماهيري من نتائج الفريق مع غاياردو، إلا أن مهمة التخلص من الأخير ستكون شائكة للغاية، لا سيما أن الشرط الجزائي في عقد المدرب الأرجنتيني يبلغ 50 مليون ريال سعودي.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية عن وجود هذا الشرط الضخم في عقد غاياردو على أن يتحمله النادي وليس من الدعم الموجه من صندوق الاستثمار.

وينتهي عقد غاياردو بنهاية الموسم المقبل 2024-2025 وهو ما يعد أزمة كبرى في مواجهة الرئيس الجديد لعميد الأندية السعودية.

ويعد لؤي ناظر هو المرشح الأبرز لرئاسة نادي الاتحاد السعودي.