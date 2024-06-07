أثقل مهمة تنتظر رئيس الاتحاد السعودي الجديد
يواجه الرئيس الجديد لنادي الاتحاد السعودي مهمة ثقيلة للغاية لحل واحدة من أكبر أزمات الفريق.
ويستعد نادي الاتحاد لسباق انتخابي لحسم رئاسة وعضوية مجلس المؤسسة غير الربحية في ظل غلق باب الترشح وتقديم القوائم اليوم الجمعة.
وتجري الانتخابات يوم 20 يونيو الجاري لانتخاب رئيس للمؤسسة غير الربحية وأعضائها.
ولكن الرئيس الجديد لنادي الاتحاد سيكون أمامه مهمة صعبة للغاية تتمثل في إنهاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي تولى المهمة في شهر نوفمبر الماضي خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.
ولم يقدم غاياردو أوراق اعتماده كمدير فني للاتحاد بعدما فشل في تحقيق أي بطولة منذ توليه المهمة وأنهى منافسات الدوري محتلًا المركز الخامس ولن يشارك في بطولة النخبة الآسيوية.
وعلى الرغم من الغضب الجماهيري من نتائج الفريق مع غاياردو، إلا أن مهمة التخلص من الأخير ستكون شائكة للغاية، لا سيما أن الشرط الجزائي في عقد المدرب الأرجنتيني يبلغ 50 مليون ريال سعودي.
وكشفت صحيفة عكاظ السعودية عن وجود هذا الشرط الضخم في عقد غاياردو على أن يتحمله النادي وليس من الدعم الموجه من صندوق الاستثمار.
وينتهي عقد غاياردو بنهاية الموسم المقبل 2024-2025 وهو ما يعد أزمة كبرى في مواجهة الرئيس الجديد لعميد الأندية السعودية.
ويعد لؤي ناظر هو المرشح الأبرز لرئاسة نادي الاتحاد السعودي.