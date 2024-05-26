إمام عاشور يرد على أنباء عودته للزمالك برسالة واضحة (صورة)
رد إمام عاشور، نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول عودته إلى ناديه الأسبق الزمالك.
ونشر إمام عاشور عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي على موقع انستغرام رسالة من مشجع، وهي صورة لعاشور يتسلم الكأس أثناء لعبه كناشئ وهو يرتدي قميص الأهلي بجانب صورة أخرى للاعب الفريق الأحمر وهو يحتفل بتتويجه بدوري أبطال أفريقيا.
وجاءت هذه الصورة رسالة من جانب إمام عاشور ردًا على الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول إمكانية عودته للزمالك، فريقه الأسبق من جديد.
وقال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبر حوار تليفزيوني إنه حزين لرحيل إمام عاشور عن صفوف الفريق الأبيض بعدما وقع عقدًا لمدة 4 مواسم قبل رحيله عن رئاسة اللجنة المؤقتة للزمالك عام 2021.
وأشار حسين لبيب إلى أنه لا يريد الحديث عن تفاصيل مهمة في هذا الأمر تحسبًا لحدوث مستجدات في هذا الملف قبل أن يتهرب من الإجابة على سؤال حول إمكانية عودة إمام عاشور للزمالك مجددًا.
ولعب عاشور بالقميص الأبيض قبل رحيله إلى ميتيلاند الدنماركي في يناير 2023 في تجربة قصيرة استمرت لمدة 7 شهور فقط ورحل بعدها للأهلي المصري.
وتوج إمام عاشور أمس السبت مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في مسيرته كلاعب.