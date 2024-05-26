إمام عاشور يرد على أنباء عودته للزمالك برسالة واضحة (صورة)

رد إمام عاشور، نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول عودته إلى ناديه الأسبق الزمالك.

ونشر إمام عاشور عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي على موقع انستغرام رسالة من مشجع، وهي صورة لعاشور يتسلم الكأس أثناء لعبه كناشئ وهو يرتدي قميص الأهلي بجانب صورة أخرى للاعب الفريق الأحمر وهو يحتفل بتتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت هذه الصورة رسالة من جانب إمام عاشور ردًا على الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول إمكانية عودته للزمالك، فريقه الأسبق من جديد.