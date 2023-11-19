NBA.. أنتيتوكومبو يحرز 40 نقطة ويقود باكس للفوز على مافريكس

سجل يانيس أنتيتوكومبو 40 نقطة وهي الحصيلة الأعلى في المباراة ليساعد فريقه ميلووكي باكس في الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 132-125 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف داميان ليلارد 27 نقطة لميلووكي الذي حقق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي. وسجل بات كونوتون 16 نقطة بينها رمية ثلاثية قبل 65 ثانية من نهاية المباراة ليمنح ميلووكي التقدم بفارق خمس نقاط.

وأحرز كايري إيرفينغ أكبر عدد من النقاط لمافريكس وهو 39 نقطة منها 33 في النصف الثاني. وسجل لوكا دونتشيتش 35 نقطة لفريقه الذي خسر اثنتين من مبارياته الثلاث الأخيرة، بينما أضاف زميله تيم هارداواي 17 نقطة.

وتفوق باكس على مافريكس 43-27 في الربع الأخير وانتفض بعد تأخره بما يصل إلى 12 نقطة في النصف الثاني.