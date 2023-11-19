NBA.. أنتيتوكومبو يحرز 40 نقطة ويقود باكس للفوز على مافريكس
سجل يانيس أنتيتوكومبو 40 نقطة وهي الحصيلة الأعلى في المباراة ليساعد فريقه ميلووكي باكس في الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 132-125 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف داميان ليلارد 27 نقطة لميلووكي الذي حقق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي. وسجل بات كونوتون 16 نقطة بينها رمية ثلاثية قبل 65 ثانية من نهاية المباراة ليمنح ميلووكي التقدم بفارق خمس نقاط.
وأحرز كايري إيرفينغ أكبر عدد من النقاط لمافريكس وهو 39 نقطة منها 33 في النصف الثاني. وسجل لوكا دونتشيتش 35 نقطة لفريقه الذي خسر اثنتين من مبارياته الثلاث الأخيرة، بينما أضاف زميله تيم هارداواي 17 نقطة.
وتفوق باكس على مافريكس 43-27 في الربع الأخير وانتفض بعد تأخره بما يصل إلى 12 نقطة في النصف الثاني.
وفي مباراة أخرى، سجل كارل أنطوني تاونز 29 نقطة بينها رمية الفوز قبل خمس ثوان من نهاية المباراة ليقلب مينيسوتا تمبروولفز تأخره بفارق 14 نقطة في الربع الأخير ويفوز على منافسه صاحب الأرض نيو أورليانز بليكانز 121-120.
وأضاف أنطوني إدواردز 23 نقطة للفريق الفائز وأسهم زميله رودي جوبرت في الانتصار بإحراز 17 نقطة كما استحوذ على 11 كرة مرتدة.
وسجل جيدن مكدانيالز 12 نقطة وأضاف نيكيل ألكسندر ووكر 10 نقاط لمينيسوتا.
وسجل براندون إنغرام 30 نقطة وأضاف جوناس فالانسيوناس 26 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لنيو أورليانز.
وفي لقاءات أخرى، فاز ممفيس غريزليز خارج ملعبه على سان أنطونيو سبيرز 120-08 وفاز شيكاغو بولز على ضيفه ميامي هيت 102-97، كما فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على غولدن ستيت وريورز 130-123 بعد وقت إضافي في ملعب الأخير.