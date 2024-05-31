بكاء شديد من لاعب بالميراس قبل الانتقال إلى ريال مدريد (فيديو)
دخل البرازيلي إندريك في نوبة بكاء شديدة أثناء توديع فريقه بالميراس قبل الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.
وخاض إندريك مباراته الأخيرة بقميص بالميراس، فجر اليوم الجمعة، أمام سان لورينزو الأرجنتيني في مرحلة المجموعات ببطولة كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.
وتعادل بالميراس مع سان لورينزو دون أهداف ولكن مشهد توديع إندريك كان الأبرز في هذه المواجهة.
وصممت جماهير الفريق البرازيلي "تيفو" للاعبها الموهوب من أجل توديعه اشتمل على صورة للاعب، وشعار النادي ومكتوب بجوار الصورة "إلى اللقاء" بجانب حمل أعلام بيضاء تكريمًا للاعب.
وينضم إندريك صاحب الـ17 عامًا إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.
ولكن اللاعب البرازيلي يستعد أولًا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، قبل السفر إلى مدريد لتقديمه لوسائل الإعلام والانتظام في مرحلة الإعداد للموسم المقبل.
إندريك لم يتمالك دموعه بعد لافتة جماهير بالميراس، ودخل في نوبة بكاء شديدة بعد نهاية مسيرته مع الفريق البرازيلي.
وسجل إندريك هذا الموسم 4 أهداف مع بالميراس خلال 22 مباراة كما صنع هدفين لزملائه.