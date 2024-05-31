بكاء شديد من لاعب بالميراس قبل الانتقال إلى ريال مدريد (فيديو)

وصممت جماهير الفريق البرازيلي "تيفو" للاعبها الموهوب من أجل توديعه اشتمل على صورة للاعب، وشعار النادي ومكتوب بجوار الصورة "إلى اللقاء" بجانب حمل أعلام بيضاء تكريمًا للاعب.

وينضم إندريك صاحب الـ17 عامًا إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

ولكن اللاعب البرازيلي يستعد أولًا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، قبل السفر إلى مدريد لتقديمه لوسائل الإعلام والانتظام في مرحلة الإعداد للموسم المقبل.